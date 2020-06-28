Bir bacağı kopan Carett'anın denize 25 metre mesafede yuva açma ve yumurta bırakma mücadelesi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir bacağı kopmuş olan Caretta Caretta'nın denize 25 metre mesafede yuva açma ve yumurta bırakma mücadelesi kameralara yansıdı. Kaplumbağanın azimli mücadelesi, yuvayı kapatması ve denize ulaşması yaklaşık 3 saat sürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler Kumluca ilçesinde Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanı Mavikent Sahili, Siteler mevkiinde bir bacağı olmayan Caretta Caretta'nın inanılmaz annelik mücadelesine şahitlik etti. Kaplumbağa izleme görevlileri dün gece saat 03.00'da, bir bacağı kopmuş olan Caretta Caretta'nın denize 25 metre mesafede yuva açma ve yumurta bırakma mücadelesine tanıklık etti. Denize sorumsuzca bırakılan bir misina veya bir ağ parçasına dolanarak bir ayağı koptuğu değerlendirilen kaplumbağanın azimli mücadelesi, yuvayı kapatması ve denize ulaşması yaklaşık 3 saat sürdü. Yuva, kaplumbağa izleme görevlileri tarafından koruma altına alındı. Mavikent kumsalında şu ana kadar 65, obalar kumsalında ise 100 olmak üzere toplam 165 yuva tespit edildi.