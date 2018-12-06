Bülent Korkmaz: "Alacağımız puanlar ikinci yarı için avantaj"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bursaspor'a karşı deplasmanda zor bir maç oynayacaklarını belirterek, “Takım oyununu sahada gösterip iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Buradan alacağımız puanlar ikinci yarıda bizim için avantaj olacak. Bunun için çalışacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'ndeki basın toplantısı düzenledi. Bursaspor karşısında zor maç oynayacaklarını belirten Korkmaz, "Zor ve taraftar baskısı olan bir deplasman. Sahasında agresif, rakibe yakın temasla oynamayı seven bir takım. Aynı reaksiyonu göstermek zorundayız. İstatistikleri baktığımız zaman kazandığımız maçlarda rakipten fazla koşup, fazla mücadele etmişiz. Aynı şekilde devam etmeliyiz. Zor bir karşılaşma olacak. Takım oyununu sahada gösterip iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Son üç haftada iki deplasman var. Bursa, Malatya deplasmanı ve Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağız. Buradan alacağımız puanlar ikinci yarıda bizim için avantaj olacak. Bunun için çalışacağız" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında sorulan soru üzerine başarılı teknik adam "Bu oyuncu grubu ile bu puanları topladık. Puanın 23 olması kimse tarafından düşünülmüyordu. Antalyaspor ligin alt sıraları için konuşuluyordu. Karakterli, birbirine bağlı oyuncu grubu ile çalışıyoruz. Onlarla buraya geldik son üç maçta maksimum puanı toplayıp ona göre yol çizeceğiz. Şimdiden bunun kararını söylemek erken. Her zaman transfer olacak gibi futbolcu izleme komitesinin oyuncu izlemesi gerekir. Her zaman transfer olacak gibi hareket etmeliyiz. Yapılırsa yapılır yapılmazsa da oturur konuşuruz" diye cevap verdi.