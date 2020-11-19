İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezalar caydırmadı, şimdi de pipetle içerken görüntülendi

Antalya’da son bir ay içinde iki kez elinde içki dolu bardak ve bira kutusuyla motosiklet kullanırken yakalanan ve toplamda 5 bin 210 TL para cezası uygulanan kişi, şimdi de minibüste ceketine kurduğu aparatla görüntülendi.

Antalya'da son bir ay içinde iki kez elinde içki dolu bardak ve bira kutusuyla motosiklet kullanırken yakalanan ve toplamda 5 bin 210 TL para cezası uygulanan kişi, şimdi de minibüste ceketine kurduğu aparatla görüntülendi. Abdulrıza I., ceketinin içine sakladığı içeceği pipetle içerken yanındaki arkadaşı ise o anları kayda alarak, "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" dedi.


Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet sürücüsü Abdulrıza I., seyir halindeyken elinde içki dolu bardakla son sürat motosiklet sürmüş, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da 'şerefe' hareketi yapmıştı. Sürücünün hareketi ve tehlikeli yolculuk sosyal medyada yer almıştı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası sürücü Abdulrıza I.'ya 2 bin 605 TL para cezası kesilmişti. Abdulrıza I., iki hafta önce de kasksız ve maskesiz şekilde elinde bira kutusuyla vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı. Gülerek gözlerden kaybolan Abdulrıza I. polis tarafından yine yakalandı ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak' suçlarından toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulandı. Bira kutusuyla tek elle motosiklet kullanan Abdulrıza I., kendisini görüntüleyen ve "Dayı poz ver poz" diyenlere "Bıktım valla aaa" diyerek gözlerden kayboldu.


Abdulrıza I., bu kez de minibüsteki görüntüleriyle sosyal medyada yer aldı. Ceketinin içine sakladığı içeceği pipetle içen Abdulrıza I., yanındaki arkadaşları tarafından görüntüledi. Görüntüleri çeken kişi, "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.