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Demre Köşkerler-Kaş Dirgenler yolunda çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenle ulaşımını sağlaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Demre Köşkerler ile Kaş Dirgenler arasındaki yolda bakım onarım çalışmaları yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Demre İlçesi Köşkerler Mahallesi ile Kaş İlçesi Dirgenler Mahallesi arasında bulunan grup yolunun 4 buçuk kilometrelik kısmında durumu kötü olan bölgeleri greyder ile söküyor. Belirlenen bölgelere büz koyan ekipler tekrar malzeme sererek silindir ile sıkıştırıyor. Hazırlık çalışmalarının ardından yolun asfaltlanması planlanıyor. Yürütülen bakım onarım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Demre ilçesine giden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir, çalışanlardan bilgi aldı.

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