İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demre'ye 4 yeni içme suyu kuyusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Köşkerler Mahallesi’ne 4 adet kuyu açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Köşkerler Mahallesi'ne 4 adet kuyu açtı.


ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Demre ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanması için Köşkerler Mahallesi'ne 4 adet yeni kuyu açıldı. Açılan kuyulardan merkez şebekesini besleyen ana depoya bağlantı yapılabilmesi amacıyla boru hattının Demre Çayı geçişi de tamamlandı.


Demre'de içme suyu hattı deplase edildi


Yine Demre'nin Gürses Mahallesi'nde içme suyu hattının bir bölümünün, özel mülk olan tarım arazisi altında kaldığını belirleyen ASAT yetkilileri, hattın ilgili bölümünü deplase etmek için çalışma başlattı. Ekipler sera arazisi altından geçen 800 metre uzunluğundaki hattı deplase ederek farklı güzergâhtan boru hattı imalatını tamamladı. Böylece içme suyu hattı güvenli alana alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.