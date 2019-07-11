Dünya Şampiyonu Navko'dan Başkan Böcek'e davet

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, buz pateni Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Tatiana Navko, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Navko, Antalya'da sergilenmeye başlandığı ilk günden bu yana yoğun ilgi gören buz pateni gösterisine Başkan Böcek'i de davet etti.

Ekibiyle birlikte Antalya'da buz pateni gösterisi sergileyen Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Tatiana Navko, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. 2019 yılının Rusya ve Antalya arasında kültür ve turizm yılı ilan edildiğine değinen Başkan Böcek, böyle anlamlı bir süreçte Antalya'nın bu şova ev sahipliği yapıyor olmasının son derece özel ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Navko ve ekibine teşekkür etti

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali'ne katıldığını anlatan Başkan Böcek, iki ülke arasında dostluk adına var olan iyi ilişkilerin bu tür etkinliklerle kültürel ve sanatsal anlamda da gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Böcek, Antalya'da çok sayıda yerleşik Rus vatandaşı yaşadığını ve çok sayıda Rus turistin de Antalya'da tatil yaptığını belirterek, Navko ve ekibinin gösteri için Antalya'yı seçmiş olmasının bu açıdan da son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Böcek, gösterinin çok daha fazla sayıda kişiye ulaşabilmesi adına her türlü desteği vereceklerini de ifade etti.

Buz pateni gösterisi hakkında Başkan Böcek'e bilgi veren Navko ise gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Böcek'e ev sahipliği için teşekkür etti.