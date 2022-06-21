EMO Antalya Başkanı Tat: “Ekonomik dışa bağımlılığı azaltma formülü: Güneş”

Bu formülün adı güneştir. Güneşin hakkını verirsek her sektör güneş açacak” ifadelerinde bulundu.

İklim krizinin artması ve mevcut enerji kaynaklarının her geçen gün azalmasının yaşam kalitesinde de ciddi sorun oluşturacağını söyleyen EMO Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, temiz enerji kullanımının tüm sektörlerde farkındalık haline gelmesi için seferberlik başlatılması gerektiğini ifade etti. Güneş enerjisini daha fazla kullanabilmek ve sürdürülebilir hale getirmek için güneş enerjisi mevzuatı, kurulumu ve işletimi ile ilgili bilgi paylaşımının da artmasıyla gerçekleşeceğini vurgulayan Tat, “Temiz enerji kaynaklarından hangi alanda ne oranda yararlanılacağını bilmekle başlamak gerek. Mesela yatırımcının güneşe nereden ve nasıl başlaması gerektiğini bilmesi gerekmekte” ifadelerini kullandı.

“Çatılarımız bir milli servet”

Antalya'nın güneşlenme süresi açısından oldukça verimli olduğunu ve hal böyle olunca boş kalan çatıların ülke için milli kayıp niteliğinde olduğunu belirten Başkan Tat, “Bunun için ticari yapılar olsun mesken kullanıcıları olsun bilinçlendirilmeli. Yatırımcı bu yatırımı gerçekleştirirken birçok bürokratik engellere takılmamalı hatta ve hatta işlem basamakları kolaylaştırılarak maddi olarak da destek ve teşvikleri arttırılmalıdır. Bugün sektöre baktığımızda ise maalesef işin yapılışından çok bürokratik işlemlerin daha zor ve uğraştırıcı olduğunu görmekteyiz. Kanun koyucular sektöre el atmalı ve ülkemiz için milli servet niteliğindeki yatırımların önünü açıcı nitelikte düzenlemeleri yapmalıdır” dedi.

Yerli teknoloji, yerel istihdam

Şaban Tat, herkesin kendi elektriğini kendi üretmesiyle kayıp kaçak oranlarında da düşüş olacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temiz enerji konusunda yerli teknoloji ve yerel istihdam bizim için çok önemli. Çatıya güneş enerjisi kurmak isteyenlerin en önemli nedeni çevreyi korumak ve enerji maliyetlerini düşürmek. En büyük engeli ise mevzuat. Bu noktada mevzuatın yeniden gözden geçirilerek ve maliyet engellerinin de minimize edilmesi güneşin hakkını vereceğimiz günleri yakın kılacaktır.”