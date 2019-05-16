Engelli gençlere temsili asker uğurlama töreni

Engelliler Haftası'nda Türkiye genelinde devam eden etkinlikler kapsamında, Antalya'da engelli gençlerin askere uğurlanış coşkusu yaşandı. Gençlerden Alihan Gezer, "Temsili olsa bile, askerlik yapmak çok gurur verici bir duygu" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ENFEST Özel Bireyler Şenliği renkli etkinliklerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi önünde engelli bireyler için "Özel Gençlerin Temsili Askerliğe Uğurlama Töreni" düzenlendi. Çok sayıda gencin ve ailesinin yer aldığı törende bayraklı davullu zurnalı eğlence yapıldı. Ellerine kına yakılan ve askere gitme heyecanı saran gençlerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

"En büyük hayalim tırcı olmak"

Mutluluğunu İHA mikrofonuna aktaran Alihan Gezer çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir günlük ve temsili olsa bile askerlik yapmak çok gurur verici bir duygu" diye konuştu. Gezer, tırcı olmak istediğini sözlerine ekledi.

Heyecandan güçlükle konuşan İbrahim'in annesi Fatma Abay ise "Çok mutluyuz oğlumuzu askere gönderiyoruz" dedi. Abay, büyük oğlunu askere gönderirken hissettiğinden daha mutlu hissettiğini dile getirdi.

Etkinlikle ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, engelli bireylerin çok kıymetli olduğunu belirterek, onlar için böyle anlamlı bir gün düzenlemek istediklerini söyledi. Etkinlik kapsamında 23 gencin temsili olarak askere uğurlandığını dile getiren Gürbüz, "Aileler çok duygulandı, tabi bizler de duygulandık. Onları bir nebze de olsa vatan savunmasına karşı temsili olarak ordumuza teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir belediyesinin, engelli bireylerin sosyal yaşama daha kolay adapte olabilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Gürbüz, "Onları hem üretime kazandıracağız, hem de para kazanmalarını da sağlayacağız. İstihdama yönelik çalışmalarımız olacak. Aileler için de bu gereksinim olan bir şey. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız, biz hep birlikte varız" ifadelerini kullandı.