Evsizlere Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Karaalioğlu Parkı içinde bulunan belediyenin eski hizmet birimleri soğuk gecelerde yaklaşık 100 evsizin barındığı sıcak birer yuvaya dönüştü.

Başkan Türel'in “Antalya'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek” talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğukta sokakta kalan evsiz vatandaşlara kucak açtı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı içinde bulunan eski hizmet birimlerini sıcak birer yuvaya dönüştürdü. Sokaklardan alınan vatandaşlar buraya yerleştirildi.

Evsizler sıcak yuvalarında

Büyükşehir Zabıtası ve emniyet güçleri tarafından tespit edilip, sokakta yatmaktan kurtarılan vatandaşlar buraya yerleştiriliyor. Bimekanların barınma ihtiyaçları yanında yemek, sıcak su, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Her akşam ortalama 100 evsiz vatandaşa en uygun şartlarda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, havalar ısınana kadar evsiz vatandaşları misafir edecek. Antalyalılardan sokakta yaşayan vatandaşları Alo 155 ile emniyet güçlerine veya 249 50 84 no'lu telefondan zabıtaya bildirmelerini istendi.

Hizmetten çok memnunum

Yaklaşık bir yıldır sokaklarda yaşadığını söyleyen Mehmet Döver, “Her birimiz farklı nedenlerden ötürü sokaklarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Soğuk havalarda dışarıda yaşamak çok zor. Sokakta vatandaşların yönlendirmesiyle buradan haberdar oldum. Burada sıcak yatak, temizlik ve yemek ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hizmetten çok memnunum. Allah hepinizden razı olsun. Bize bu hizmeti sağlayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.