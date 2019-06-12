Faytonların atları tarımın hizmetine verilecek

Büyükşehir Meclisi'nde 20 faytoncuya 2 at bedeli olarak 15 bin TL ödenmesine, fayton arabalarının araba başına 5 bin TL bedel karşılığında Çevre Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından alımının yapılmasına, alınan atların ise kırsal kalkınmaya destek kapsamında ilçelerde bulunan çiftçilere hibe ile verilmesi yönündeki karar oy birliğiyle alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 96 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında sivrisinek mücadelesinin 19 ilçede ek ekiplerle birlikte devam ettiğine dikkat çekti. Mecliste ayrıca hizmetten kaldırılan faytonların sahiplerine 2 at bedeli olarak 15 bin TL ödenmesine, atların da kırsal kalkınmaya destek kapsamında ilçelerde bulunan çiftçilere hibe ile verilmesine karar verildi. Başkan Böcek, alınan kararın Antalya için son derece önemli olduğunun altını çizerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısında 96 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda gurup sözcüleri gündem dışı konuşmalar gerçekleştirdi. AK Parti Grup Sözcüsü Nafiz Tanır Başkan Böcek'ten Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının sürgüne gönderildiği, sivrisineğin çoğaldığı ve kadınlar plajının ücretli olup olmadığı yönünde bilgi verilmesini istedi. Başkan Böcek, “2 Haziran 2018'de Sayın Türel'e bizim arkadaşlar sorduğunda “Gündoğmuş Antalya'mızın en güzel köşelerinden birisidir” demişti. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Gündoğmuş Antalya'mızın en güzel köşelerinden biridir” dedi.

Sinekle mücedele devam edecek

Başkan Böcek sivrisinekle mücadele edilmediği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda da bulundu. Başkan Böcek, “Seçim zamanı sivrisinekle mücadele edecek çocukları dağlara taşlara gönderirseniz sivrisinek Antalya'da sıkıntıya sebep olur. Bu konuları bütün Antalyalılar, şahsınız ve partili arkadaşlar biliyor” dedi. 130 kişinin dün itibariyle sinekle mücadele için Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede ek olarak göreve başladığını vurgulayan Başkan Böcek, “Böylece 1315 kişi, 182 araçla, 22 bin km kare alan, 647 km uzunluğundaki bölgede mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. 130 kişilik ek ekip Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 4 günlük eğitime de tabi tutulacak ve sertifika alacak” dedi.

Kocaöz'den şezlong parası açıklaması

Başkan Böcek Kadınlar Plajı'nda şemsiye ve şezlongun ücretli olması konusunda ise Antalya Büyükşehir Meclis Üyesi ve ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz'den açıklama yapmasını istedi. Kocagöz şezlong ve şemsiyelerin ücretli olması ile ilgili “Ben daha önce de ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü idim. Burada daha önce gölgelikler yapılırdı. Elimizde raporlar da mevcuttur. Her rüzgâr estiğinde bu gölgelikler yırtılır, kamunun malı heba olurdu. Şimdi bütün sahillerde olduğu gibi şezlong ve şemsiye hizmetine başladık. Tabi şezlong ve şemsiyeyi getirecek personele ihtiyacımız var. Giriş yine ücretsizdir. Burada 5 lira alınmasının sebebi de Menderes Bey döneminde yine bizim eski dönemimizde EKDAĞ'da ne ise fiyat aynısını uyguladık. Yani 5 TL olarak uyguladık” şeklinde açıklama yaptı.