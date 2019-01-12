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Fizik Muayene kursu verildi

Antalya’nın Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlenen “Fizik Muayene” kursu hemşirler tarafından yoğun ilgi gördü.

Antalya'nın Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlenen “Fizik Muayene” kursu hemşirler tarafından yoğun ilgi gördü.


Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Emine Kol ve Dr. Öğretim Üyesi Fatma Arıkan tarafından “Fizik Muayene Kursu” düzenlendi. Küreselleşen dünya ile toplumun hemşireden beklentilerinin de değiştiğini belirten Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öngel, “Bu değişimle birlikte hemşirelerin rolleri değişti. Hemşireler bilgi ve becerilerini zenginleştirmesi gerekiyor. Bu yüzden hemşirelerin bilgi ve becerilerini arttırmalarına destek olmak için bu kursu düzenledik” dedi.


Kurs eğitimcilerinden Doç. Dr. Emine Kol ise, kişinin sağlık bakım gereksinimlerini belirlemek ve sağlık durumunu değerlendirmek için kapsamlı bir fizik muayene ile bilgi toplanmasının, böylece bireyin sistematik olarak değerlendirmesini sağladığını belirtti.


Dr. Öğretim Üyesi Fatma Arıkan da, hemşirelerin bakım uygulamaları sırasında fizik muayene yöntemlerini kullanılmalarıyla hasta bakım kalitesinin artacağına vurgu yaptı.

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