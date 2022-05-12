Antalya Büyükşehir Belediyesi 2022 Avrupa Gençlik Yılı çerçevesinde 9 Mayıs Avrupa Günü'nü Genç Gönüllülere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile kutladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen etkinliklerde aktif olarak görev alan gençlere Avrupa'da istihdam, eğitim, girişimcilik fırsatları anlatıldı.

Gençlerin fırsatlardan haberdar olması amacıyla düzenlenen toplantıda Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, gençlere fırsatlar hakkında bilgi verdi. Daha önce Avrupa ülkelerine program çerçevesinde giden gençler ise toplantıya online katılarak tecrübelerini paylaştı.

“Gençler Avrupa'yı tanıyacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü Erasmus+ Avrupa Dayanışma Programı projeleri çerçevesinde 11 gence Avrupa ülkelerinde istihdam, eğitim, girişimcilik gibi fırsatları yerinde görmeleri için destek sağlanacak. Bu sayede gençler Avrupa ülkelerini tanımış olacak. Projelere başvuru yapmak isteyen 18-30 yaş arası tüm gençler Avrupa Gençlik Portalı‘na kayıt yaptıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi proje ilanlarına 21 Mayıs- 21 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.