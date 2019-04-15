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"Gençlerden Ecdada Mektup 1919" yarışmasında ilk üç Kumluca'nın

Milli mücadelenin 100.

yılı etkinlikleri kapsamına düzenlenen "Gençlerden Ecdada Mektup 1919" yarışmasında Kumlucalı öğrenciler ilk üçe girdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığınca daha önce "Çanakkale ve Sarıkamış'ın 100. Yılında 100 Bin Mektup" sloganıyla "Gençlerden Ecdada Mektup" adıyla düzenlenen yarışma bu kez Gençlerden Ecdada Mektup 1919' için düzenlendi. yılı etkinlikleri kapsamına düzenlenen "Gençlerden Ecdada Mektup 1919" yarışmasının Antalya ayağı tamamlandı. Yarışmaya Kumluca'dan bin, Antalya genelinde ise yaklaşık 20 bin mektup katıldı. 13-17 yaş kategorisinde binlerce mektup arasından Kumluca Havva Sedat Avcıoglu Fen Lisesinden Sude Naz Acar birinci, Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi'nden Destan Sara Aras ikinci, Kumluca Havva Sedat Avcıoglu Fen Lisesinden Zeynep Hilal Bodur ise Antalya üçüncüsü oldu.


Ankara'daki yarışmada Kumlucalı öğrencilerin üç mektubu Antalya'yı temsil edecek. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gençleri tebrik etti. Koca, Antalya il genelinde 13-17 yaş kategorisinde ilk üç derecenin Kumluca'dan çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bize büyük destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü,Her üç öğrencimizin velilerini, öğretmen ve yöneticilerini tebrik ediyoruz. Antalya il genelinde binlerce mektubun içinden kızlarımızın mektupları birinci seçildi. seçilen bu mektuplar Ankara'da Antalya'yı temsil edecek. İnşallah Ankara'dan da derece alacağız" ifadelerinde bulundu.

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