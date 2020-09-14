GES ile Rehabilitasyon Merkezine 80 bin TL ek gelir sağlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Engelleri Güneşle Aşıyoruz' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2400 metrekarelik çatısında 246 KW gücünde güneş enerji sistemi kuruldu. Türkiye'de ilk olan proje sayesinde ekim 2019'dan bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 80 bin TL ek gelir elde etti.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, çatısına güneş enerji santrali kuran Türkiye'nin ilk rehabilitasyon merkezi oldu. Güneşten elektrik üretimine öncülük ederek enerji üreten merkez, bu enerjiyi devlete satarak gelir elde ediyor.17 Ekim 2019 tarihinde faaliyete geçen proje 1 milyon 404 bin 160 TL'lik bir bütçe ile hayata geçirildi. Projenin finansmanının yüzde 30'u belediye bütçesinden yüzde 70'i ise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan hibe olarak sağlandı.

Yıllık üretim hedefi 336.871 kwh

Rehabilitasyon merkezinin çatısına kurulan sistem sayesinde yıllık ortalama 336.871 KWH elektrik üretilmesi hedeflenirken, enerji üretiminde fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit salınımının da azaltılması öngörülüyor.

Rehabilitasyon merkezinin çatısında bulunan güneş enerji sisteminden elde edilen enerji ise ilgili dağıtım şirketi ile gider pusulası oluşturularak belediyeye gelir olarak kaydedildi. Ekim 2019 tarihinde kurulan sistem, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 80 bin TL ek gelir sağladı. Bu gelir rehabilitasyon merkezinin ihtiyaçları için kullanılıyor.

Güneş enerjisi üretiminden elde edilen gelir ile Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hali hazırda devam eden 13 adet iş ve meslek edinme atölyelerinin sayıları ve faaliyet alanlarının arttırılması, özel gereksinimli bireylerin yeni meslekler edinebilmelerine imkân sağlanması amaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu proje ile Antalya ve diğer illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olarak, resmi kurumların yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen engelli merkezleri kurmasına katkı sağlamayı da hedefliyor.