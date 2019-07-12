Hayırsever vatandaştan eğitime destek

Aksekili hayırsever Vehbi Güleç adına yaptırılacak 3 derslikli anaokulu için Antalya Valiliği'nde imza töreni düzenlendi.

Antalya Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve hayırsever Vehbi Güleç katıldı.

Akseki'nin Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan ‘Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu' bahçesine yaptırılacak olan 3 derslikli anaokuluna ‘Vehbi Güleç Anaokulu' isminin verilmesine karşılık bağış yapıldı.

Hayırsever Güleç'i tebrik eden Vali Münir Karaloğlu, “Daha önce de eğitime katkıları olmuş, hayırseverimizin bugün Antalya'daki eğitime katkı ve yardımlarından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi. Konuşmaların ardından hazırlanan Bağış Protokolü imzalandı.