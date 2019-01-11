Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1 - Partizani: 1

Bu maçla Antalyaspor'un kamp dönemi bitti.

Regnum Carya Otel sahasında oynanan karşılaşmaya Antalyaspor, Ruud Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego Angelo, Aly Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Mevlüt Erdinç ve Souleymane Doukara onbiri ile başladı. Maın henüz ilk dakikasında Doğukan Sinik'in attığı golle kırmızı-beyazlı ekip 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk 45 dakikası bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Antalyaspor'da Boffin'in yerine Ozan Evrim Özenç, Diego Angelo'nun yerine Berkay Fındık ile başladı. 46. dakikada Bardhi'nin golüyle skor 1-1 oldu. İlerleyen dakikalarda Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Osman Çelik, Birkan Öksüz, Sergen Yatağan, Charles, Barrada, Harun, Halil İbrahim ve Emrah'a da şans verdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Antalyaspor, bu karşılaşma ile Belek kampını tamamladı.