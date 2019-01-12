Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinden Miniklere Tiyatro Gösterisi

Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu, “Kalpten Kalbe” adlı oyun ile Korkuteli-Küçükköy İlkokulu'nun minik öğrencileri ile buluştu. Hemşirelik Fakültesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler bu tarz sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek; “Her birimiz farklı şehirlerden geliyoruz. Hemşireliğin sadece tedavi ve hasta bakımı uygulamalarından ibaret olmadığını çevremize anlatmak istiyoruz. Bunun için rutin görevlerimiz dışındaki zamanımızı sanatla insanların ruhuna ve hayatına dokunarak anlamlandırmaya gayret ediyoruz. Böylece hem eğleniyor hem de insanları eğlendiriyoruz. İnsanları, özellikle de çocukları mutlu etmek bizleri çok sevindiriyor. Bu tarz sosyal faaliyetler bizi de ruhen rahatlatıyor ve hemşirelik mesleğimizi yaparken motivasyonumuzu artırıyor” dediler.

Sergiledikleri oyunun çok beğenildiğini gören öğrenciler, “En büyük mutluluğumuz onların gülen gözleri. Aldığımız ödül ise bir daha gelin, tekrar tekrar gelin, biz sizleri çok sevdik cümlesini duymaktı. Bütün bunlar bizleri çok mutlu etti. Bir sonraki tiyatro oyunumuz için motivasyonumuzu artırdı. Bu tarz sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yaptığımız bu etkinliklerle insanları eğlendirirken bizler de eğlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.