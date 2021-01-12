HEP Üniversitesi'nden gençlere Avrupa'da yaşam tecrübesi imkanı

Alanya HEP Üniversitesi 18-30 yaş arasındaki tüm gençlere Erasmus programı kapsamında Avrupa'da yaşam tecrübesi sunuyor.

Alanya HEP Üniversitesi, Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi adıyla bilinen ECHE Belgesini 2027 yılına kadar uzattı. Bu karar kapsamında Alanya HEP Üniversitesi, Erasmus Plus öğrenci değişimi ve Avrupa Birliği hibe desteği programlarından yararlanmaya devam edecek.

Türkiye'de ECHE belgesine sahip 195 kurum bulunuyor. Erasmus Plus Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik, farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yükseköğretimde kaliteyi artıran, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini de güçlendiren Erasmus Plus programına bireysel başvurular kabul edilmiyor.

“Alanya HEP öğrencilere Avrupa kapısı açıyor”

18-30 yaş arasındaki öğrencilerine Avrupa Birliği kapısını açan Alanya HEP Üniversitesi, bugüne kadar pek çok Avrupa Birliği projesini hayata geçirdi. Gastronomi ve mutfak sanatları, iletişim tasarımı ve yönetimi, mimarlık, turizm işletmeciliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde lisans programlarında yüzde 100 İngilizce eğitim veren üniversite, yurt dışında yaşayan öğrencilerin de, Antalya'da öncelikli tercih ettiği üniversiteler arasında yer alıyor. Tüm öğrencilerini Avrupa'ya gönderen Alanya HEP Üniversitesi, öğrencilerin yolculuk, konaklama, iaşe, cep harçlığı, vize, seyahat sağlık sigortası gibi pek çok masraflarını katıldıkları proje üzerinden karşılıyor, öğrencilerden herhangi bir ücret talep etmiyor.

“Öğrencilerimizin kariyerine olumlu etki oluşturacak proje çalışmalarımız önümüzde yıllarda da devam edecek”

Alanya HEP Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan; Erasmus Plus Programı kapsamında, Avrupa'daki yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve akademisyen değişimi sağladıklarını söyledi. Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerinin yanı sıra, iş hayatında da başarılı bireyler olarak mezun olmalarını hedeflediklerini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, “ Üniversitemiz, Erasmus Plus ve Avrupa Birliği desteklerinden faydalanan ve bu kapsamda çok önemli projeleri gerçekleştiren bir üniversitedir. İletişim ve Tasarımı bölümümüz, 19-24 yaş aralığındaki ulusal ve uluslararası 50 öğrenciye güvenli sosyal medya ve internet kullanımı hakkında bilgiler aktardı. Gerçekleştirdiğimiz bu iki proje, hem yurt içi hem de yurt dışında oldukça ilgi gördü. Erasmus öğrencisi olarak, üniversitemizin turizm ve işletme bölümünde eğitim gören Polonyalı ve İranlı öğrencilerimiz, yöresel yemeklerini Gastronomi Bölümümüzün mutfağında hazırladı. Üniversite olarak uluslar arası ve yerli öğrencilerimizin kariyerine olumlu etki oluşturacak proje çalışmalarımız önümüzde yıllarda da devam edecek” dedi.