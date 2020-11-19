İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Hüseyin S. idaresindeki 34 AP 9816 plakalı minibüs ile Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Lütfi Can U. idaresindeki 06 TIA 83 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Manavgat'ta çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Manavgat-Akseki karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçlar çekiciler ile kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.