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Kaş'ta tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteği

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.



Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı. Kaş Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için alınan tedbirler çerçevesinde ilçedeki meydanlara ve belirlenen noktalara mama, yem ve su bıraktı.



Belediye ekiplerinin, tam kapanma süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine önem vereceği, doğal yaşam alanlarına düzenli olarak yiyecek ve su bırakılacağı öğrenildi.

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