İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez'de Alışveriş Festivali devam ediyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün Mısır Çarşısı’na hareketlilik getirmesi amacıyla düzenlediği Alışveriş Festivali, renkli görüntülerle devam ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Mısır Çarşısı'na hareketlilik getirmesi amacıyla düzenlediği Alışveriş Festivali, renkli görüntülerle devam ediyor.


Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla inşa ettiği Mısır Çarşısı, Alışveriş Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 Şubat Cumartesi ünlü rock müzik grubu Kolpa'nın muhteşem konseri ile Antalyalılara kapılarını aralayan Alışveriş Festivali, renkli görüntülerle devam ediyor. Büyükler alışverişte indirimli, kampanyalı fırsatları değerlendirirken, çocuklarda yüzme boyama etkinlikleri ve birbirinden güzel oyunlarla keyifli saatler geçiriyorlar.



Esnafı tek tek ziyaret etti


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de alışveriş festivalinin yapıldığı Mısır Çarşısını sık sık ziyaret ederek, hem esnafın hem de vatandaşların memnuniyet derecelerini ölçüyor. Festivalin 2. günü Mısır Çarşısına eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile birlikte gelen Başkan Tütüncü, esnafı tek tek gezdi. Tütüncü, festival etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için düzenlenen etkinlikleri de izledi. Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.