Kepez'de Alışveriş Festivali devam ediyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Mısır Çarşısı'na hareketlilik getirmesi amacıyla düzenlediği Alışveriş Festivali, renkli görüntülerle devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla inşa ettiği Mısır Çarşısı, Alışveriş Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 Şubat Cumartesi ünlü rock müzik grubu Kolpa'nın muhteşem konseri ile Antalyalılara kapılarını aralayan Alışveriş Festivali, renkli görüntülerle devam ediyor. Büyükler alışverişte indirimli, kampanyalı fırsatları değerlendirirken, çocuklarda yüzme boyama etkinlikleri ve birbirinden güzel oyunlarla keyifli saatler geçiriyorlar.

Esnafı tek tek ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de alışveriş festivalinin yapıldığı Mısır Çarşısını sık sık ziyaret ederek, hem esnafın hem de vatandaşların memnuniyet derecelerini ölçüyor. Festivalin 2. günü Mısır Çarşısına eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile birlikte gelen Başkan Tütüncü, esnafı tek tek gezdi. Tütüncü, festival etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için düzenlenen etkinlikleri de izledi. Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor.