Kepez'e geri dönüşümden para gelecek

Bu ihale kapsamında belediye, 10 yılda 9 milyon 740 bin TL gelir sağlayacak.

Kepez Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işinin yeni ihalesini, belediyeye kar getirecek şekilde gerçekleştirdi. Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu ihale ile Kepez Belediyesi'nin kasasına 9 milyon 740 bin TL para girecek. Hakan Tütüncü döneminden önce yapılan ve 10 yıllık süreyi kapsayan geri dönüşüm sözleşmesi kapsamında ise belediyeye bir kuruş gelir gelmemişti.

Yine ihale ile Kepez Belediyesi koordinatörlüğünde 68 mahallede, lisanslı yükleniciler tarafından düzenli olarak kaynağından ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması yapılacak. 11 Şubat 2019'da başlayacak yeni sözleşme, 11 Şubat 2029 tarihinde sona erecek. Başkan Hakan Tütüncü de belediyesinin Aralık ayı olağan meclis toplantısında yeni geri dönüşüm ihalesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Tütüncü, “Geri dönüşüm işi, bizden önceki dönemde 10 yıllığına bir şirkete verilmişti. O sözleşmenin süresi bitti. Yeni bir sözleşme yapılması lazım geliyordu. Bu işi 10 yıllığına açık ihale yapacağız, diye meclis kararı almıştık. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Belediye başkanı geri dönüşüm işini istediği firmaya, bedelsiz ve ihalesiz olarak verebilme hakkına sahip. Ama biz geri dönüşüm işini, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, açık ihale ile yaptık. Yapılan açık ihalenin neticesinde bu işi yüklenen firmanın, 10 yıllık hizmetinin karşılığında belediyemiz tam 9 milyon 740 bin TL gelir elde edecek. Birçok belediye tarafından bedelsiz olarak verilen geri dönüşüm toplama işini biz açık ihale yaparak, karlı bir sözleşmeye imza atmış olduk.”