İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez'e sosyete pazarı

Kepez Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu, ‘Antalya Köy Pazarı’nın hemen yanı başına ‘Sosyete Pazarı’ açıyor.

Kepez Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu, ‘Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına ‘Sosyete Pazarı' açıyor.


Kepez Varyantının hemen yanı başında yer alan ve halkın kullanımına açılan ParkFuntastic, hafta sonları yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi'nin ParkFuntastic'te kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu, ‘Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına ‘Sosyete Pazarı' açılıyor. Kepez'in Sosyete Pazarı, 5 Temmuz Pazar günü saat 13.00'da düzenlenecek açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine aralayacak. Antalya Köy Pazarı'ndan sebzeden meyveye her türlü ihtiyaçlarını temin eden ziyaretçiler, giyimden ayakkabıya kadar da ihtiyaçlarını Sosyete Pazarı'ndan karşılayabilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.