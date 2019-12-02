Kınık'ta gol yağmuru

hafta maçında Kınıkspor evinde Manavgatspor'u 8-1 mağlup etti.

Kınıkspor adeta gol oldu yağdı, ağırladığı Manavgatspor'u farklı mağlup etti. Kınık Sahasındaki karşılaşmayı Baran Aslan, Emre Okumuş ve Berkay Göktuğ Başkırşen hakem üçlüsü yönetti.

9 gol, 3 kart

Kınıkspor 3. dakikada Hasan'ın golüyle öne geçti. Manavgatspor bu gole 23. dakikada Ömer ile karşılık verdi. Kınıkspor 33. dakikada Ayetullah ile bir kez daha öne geçti. Ev sahibi takımda 41. dakikada Hami, 44. dakikada Ege, 45. dakikada Cihad'ın golleri ilk yarının skorunu belirledi: 5-1

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Kınıkspor 64. dakikada Ege, 78. dakikada Hasan ve 82. dakikada Ayetullah'ın bulduğu gollerle Manavgatspor'u 8-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Kınıkspor'da Ayetullah ve Cihad, Manavgatspor'da Erdem sarı kart gördü. Kınıkspor Başkanı Ayhan Yıldırım, ilk yarının son 3 maçında 9 puan toplayarak ilk devreyi zirvede bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.