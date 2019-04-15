Demre belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Tasarrufla işe başlayacağız. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla gelirimizi ve giderimizi herkes bilecek. " dedi.

Antalya'nın Demre ilçesindeki mahalle muhtarları, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından göreve gelen Belediye Başkanı Okan Kocakaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Muhtarlar Başkan Kocakaya'ya yeni görevinde başarı dileyerek çiçek takdim etti.

Başkan Kocakaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla hizmetleri gerçekleştireceklerini vurgulayan Kocakaya, "Büyükşehir Belediyemizle işbirliği ile hizmet edeceğiz. Mevcut durumu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tasarrufla işe başlayacağız. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla gelirimizi ve giderimizi herkes bilecek. Mahallelerde benim temsilcim sizlersiniz. Siz değerli Muhtarlarımızla birlikte dertlere derman olmak için ortaklaşa bir planlama hazırlayacağız ve hizmetlerimiz o şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.