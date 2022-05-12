Kumluca'da Orman İşletme personellerine yangınlara yönelik işbaşı eğitim

İşbaşı Eğitimi çerçevesinde Dr. İsmet Yıldız tarafından ilk yardım bilgilerinin verilmesinin ardından Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Orhan Aksoy tarafından orman yangınları ile mücadele ve organizasyonu konularında bilgi aktarıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Uzmanı Tolga Yılmaz tarafından da iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri anlatıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ise orman yangınları sezonu öncesi yapılan eğitim toplantısında, Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve Yangın Söndürme Ekiplerine yönelik yaptığı konuşmada, Orman yangınlarında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Okudan, yangın esnasında can güvenliği, araçların konumlandırılması, öncü ve personel taşıyıcı araçların arazöz, kepçe ve itfaiye gibi geniş ve ağır tonajlı araçların geçmesine imkan tanıyacak şekilde park edilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim toplantıda, yangın ile mücadele ekibine yangınla mücadele ekipmanları tanıtıldı ekipmanlara yeni alınan envanterlerin nasıl kullanılacağı anlatıldı.