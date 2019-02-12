Manavgat İstihdam fuarı Martta yapılacak

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde “Manavgat'ta İş Var” sloganıyla 8 kurumun işbirliğiyle işçi ve iş vereni buluşturacak istihdam fuarı 8-9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) işbirliğiyle işçi ve iş vereni buluşturacak fuar organizasyonu gerçekleştirilecek. "Manavgat'ta İş Var" sloganıyla 8-9 Mart'ta Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilecek ve hazırlıkları başlayan fuarın ilk toplantısı MATSO binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Hacer Bakır Sert, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Uslu, Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Halis Akkaya, İNKAY Genel Sekreteri ve Manavgat Sorumlusu Cemile Akbulut, İŞKUR Manavgat Müdürü Yavuz Ayna, SGK Manavgat Şube Müdürü Ali Duru, MASİAD Yönetim Kurulu Danışman Üyesi Hamza Yalçın katıldı. Toplantıda organizasyon hazırlıkları ve yapılması gerekenler konuşuldu. Fuara katılmak isteyen firmalar stant için 25 Şubat saat 17.00'a kadar MATSO'ya müracaat edebilecek.

Yiğit: “Fuarda işgücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getiriyoruz”

Kaymakam Mustafa Yiğit, ülkede istihdamın son derece önemli konulardan biri olduğunu belirterek, Manavgat olarak bu istihdama katkı sağlamak amacıyla 4 yıldır kurumların işbirliğiyle istihdam fuarı düzenlendiğini söyledi. Yiğit, "İşgücünü arz edenlerle talep edenleri bir araya getirmek, ayrıca istihdama katkı sağlamak amacıyla fuar düzenliyoruz. Bir ilçe olarak Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz bu fuar ilçemiz ve bölgemiz istihdamına katkılar sağlayacaktır. Bu yıl fuarın daha fazla ilgi görmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Boztaş: “Fuarımız istihdama katkı sağlayacaktır”

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise, 8 kurum tarafından ortaklaşa yapılacak olan, işçi ve işvereni buluşturacak ve dördüncüsünü gerçekleştirecekleri fuarın hem işçi hem de işveren için önemine değindi. Fuarın istihdama katkı sağlayacağını söyleyen Boztaş, "Gerçekleştirmeyi planladığımız fuarımız öncesinde ilk toplantımızı gerçekleştirdik. 8 kurumun katılımı ile gerçekleştirileceğimiz organizasyonun güzel ve verimli geçmesini bekliyoruz. Fuarımız istihdam seferberliğine bölgemize, ilçemize ve üyelerimize katkı sağlayacaktır. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manavgat Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Halis Akkaya, istihdam fuarıyla ilçe olarak birlikte güzel bir organizasyona imza atıldığını söyledi. Akkaya, "Belediye olarak birlikte hareket etmeyi, ilçenin kurumlarının bir araya gelerek faaliyetler yapmasını önemsiyoruz. İşsizliği önlemek, işçi ve işvereni buluşturmak amacıyla gerçekleştireceğimiz fuarımızı birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Manavgat Belediyesi olarak hem sosyal hem de kültürel etkinlerin içinde var olmayı ve tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olmayı öncelikli olarak görüyoruz. Dilerim bu tür etkinliklerde işbirliğimiz devam eder."

Toplantıda Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Hacer Bakır Sert, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Uslu, Manavgat MYO Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, İNKAY Genel Sekreteri ve Manavgat Sorumlusu Cemile Akbulut, İŞKUR Manavgat Müdürü Yavuz Ayna, SGK Manavgat Şube Müdürü Ali Duru ve MASİAD Yönetim Kurulu Danışman Üyesi Hamza Yalçın da birer konuşma yaptı.