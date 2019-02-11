Manavgat'ta bank üzerinde sızan alkollü şahıs polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir bankın üzerinde sızıp kalan alkollü vatandaş, önce polise sonra 112 Acil servis ekiplerine zor anlar yaşattı. Vatandaşı uyandıramayan polisin çağırdığı sağlık ekiplerinin yardım taleplerini de kabul etmeyen alkollü vatandaş, çekim yapan gazeteciye ise tepkisini eliyle ateş eder gibi yaparak gösterdi.

Olay, sabah saatlerinde Yapay Şelale önündeki bankların üzerinde yaşandı. Burada bir vatandaşın uzun süredir bank üzerinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, isminin A.A. olduğu öğrenilen alkollü vatandaşla diyalog kuramadı. Vatandaşın söylediklerini bile anlayamayan polis son çare olarak 112 acil servis ekiplerini olay yerine çağırdı. Sağlık ekiplerinin de birkaç kez sormasına rağmen adını bile söyleyemeyen vatandaş, yardım talebini de kabul etmedi. Tansiyonunun ölçülmesine de karşı çıkan A.A., polis tarafından yerinden kaldırılıp koluna girilerek polis aracına götürüldü. Alkollü şahıs, kendisini görüntüleyen gazeteciye de eliyle ateş eder gibi yaparak tepki gösterdi.