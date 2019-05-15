Manavgat'ta başarılı polisler ödüllendirildi

2019 yılı mahalli idareler seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmesinde gösterilen gayret ve başarıdan dolayı Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 31 amir ve memur İlçe Kaymakamı Mustafa Yiğit tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Başarı belgesi ile ödüllendirilen personele ödülleri Manavgat Kaymakamlığında İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül' ün de katılımıyla kaymakamlık makamında verildi.