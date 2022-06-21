Manavgat'ta besihanede 3 bin ot balyası yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir besihanede çıkan yangında, yaklaşık değeri 210 bin TL olan 3 bin adet ot balyası yandı.

Olay, Manavgat Yeniköy Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan Abdullah Gülmez'e ait besihanede meydana geldi. Ot balyalarından duman çıktığını gören besihane çalışanları, ellerinde kova ve hortumlarla müdahalede bulunurken, itfaiyeye haber verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekiplerin de gelmesiyle birlikte bir taraftan kepçe yardımıyla balyalar havalandırılırken diğer taraftan da itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması yapıldı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında tüm müdahalelere rağmen ot balyaları için için yanmaya devam ederken, Manavgat Belediyesine ait iş makineleri yanan ot balyalarını kamyonlara yükleyerek boş araziye taşıyarak imha etti. Yaklaşık değeri 210 bin TL olan 3 bin adet ot balyası kullanılamaz hale geldi.

Başkan Sözen ve Metin olay yerinde

Yangın haberini alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu ile birlikte yangının meydana geldiği besihaneyi ziyaret etti. Söndürme çalışmalarını yakından takip eden başkanlar, çiftlik sahibi ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ilettiler.