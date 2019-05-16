Minikler yavru köpeği paylaşamadı

Alman Tierhilfe Süden Derneği ve onun Türkiye Şubesi Gazipaşa Tabiat ve Hayvanseverler Derneği, Gazipaşa Sokak Hayvanları Barınağı'nda Tanıtım Günü düzenledi. Etkinliğe katılan iki minik kardeş, kucaklarına aldıkları yavru köpeği paylaşmakta zorlandı.

Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde bulunan barınakta gerçekleşen tanıtım gününe Cumhuriyet Okulu 5. sınıf öğrencileri ve çok sayıda yerleşik yabancı katıldı. Tanıtım gününe katılan öğrenciler derneğin veteriner hekimini soru yağmuruna tuttu. Veteriner hekime “Barınaktan köpek alabilir miyiz? Köpekleri neden kısırlaştırıyorsunuz? Tüm köpekleri kısırlaştırdıysanız yavru köpekler buraya nasıl geldi” gibi ilginç sorular yönelten çocuklar, daha sonra köpekleri doyasıya sevdi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Ada ve Ege adlı iki minik kardeş kucaklarına aldıkları yavru bir köpeği paylaşmakta zorlandı. Minik Ada, köpeği sahiplenmek istediğini ancak annesinin “Evimiz yapılınca alacağız” dediğini üzülerek söyledi.

Sokakta bulunan ve annelerinin öldüğü tahmin edilen 6 yavru köpeğin beslenme saati ise yürekleri ısıttı. Barınakta gönüllü olarak çalışan Ümmü Küçükşalvarcı'nın henüz gözleri dahi açılmamış köpek yavrularını biberonla beslediği anlar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Köpek yavrularını her iki saatte bir biberonla beslediğini söyleyen Küçükşalvarcı, “Öğlene kadar burada çalışıyorum, öğleden sonra da yavrularımızı evime götürüyorum, orada kızımla birlikte beslenmelerini sağlıyoruz. Bu yavrularımızın gözleri açılıncaya ve ayağa kalkıncaya kadar devam edecek” dedi.

5. sınıf öğrencilerini barınağa getiren Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Kemal Sulu, barınağa gelme fikrinin öğrencilerden çıktığını söyledi. Değerler Eğitimi kapsamında hayvan hakları konusunu işlediklerini dile getiren Sulu, “Hayvan haklarını görebileceğimiz en güzel yerlerin barınaklar olduğunu düşündük. Hayvanları yerinde görmek, onlara sağlanan şartları yerinde görmek çok faydalı oldu. Öğrencilerimiz hayvanlardan sahiplenmek istediler, bununla ilgili bilgiler aldılar. Daha sonra aileleriyle gelip karar verecekler. Bir yerde sokak hayvanları güvendeyse insanlar da güvendedir. Biz de hayvanları sevmeye korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Almanya uyruklu Barbara Kukuk, etkinliği çok beğendiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kukuk, Türkiye'nin hayvan hakları ve sevgisi konusunda önemli mesafeler katettiğine vurgu yaparak, “Eskiden sokak hayvanlarına gerekli önem verilmiyor, bazen istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığını görebiliyorduk ancak günümüzde bunlar kalmadı. Bu çok sevindirici” şeklinde konuştu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Tierhilfe Süden Derneği Başkanı Heide Marie Pickel, “Bu günün amacı barınağımızı Gazipaşa'da, Alanya'da tanıtmak, barınağımızı hem Türk vatandaşlarımıza hem de yabancı vatandaşlarımıza açmak. Burada bir barınağın olduğunu herkesin ziyaret edebileceğini, gelip görebileceklerini, sahiplenebileceğini anlatmak ve hatırlatmak için buradayız” dedi.