Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal Konya İl Mütfü Yardımcılığı görevine atandı

Konya İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Antalya Muratpaşa ilçe Müftüsü Kuddusi Uysal, görevini Uşak İl Müftü Yardımcısı İshak Göksel'e teslim etti. Görevi, Kuddusi Uysal'dan teslim alan İshak Göksel, “Kuddusi hocam, Muratpaşa ilçesinin belki 50 yılını kapsayacak, müftülük binası, Kuran kursları anlamında büyük bir açığı kapattı. Hayırlı hizmetlerde bulundular. Bizde İnşallah bundan sonra iyi hizmetlerde bulunacağız” dedi.

Muratpaşa ilçe Müftüsü Kuddusi Uysal, 3 buçuk yıldır Muratpaşa ilçesinde yürüttüğü görevini, Uşak İl Müftü Yardımcısı İshak Göksel'e teslim etti. Göksel'i yeni makamında çiçeklerle karşılayan Uysal, hayırlı görevler temennisinde bulundu.

“Diyanet hizmetlerini, din hizmetlerini en iyi şekilde yapacağız”

Uşak İl Müftü Yardımcılığından Muratpaşa ilçe Müftülüğüne atanan İshak Göksel, “Kuddusi hocama, bundan sonraki görev hayatında başarılar diliyorum. Hocam burada 3 buçuk yıl hizmet etti. Daha önceki görev yerimin buraya yakın olması nedeniyle, Muratpaşa'yı, Antalya'yı biliyordum. Kuddusi hocam, Muratpaşa ilçesinin belki 50 yılını kapsayacak, müftülük binası, Kuran kursları anlamında büyük bir açığı kapattı. Hayırlı hizmetlerde bulundular. Bizde inşallah bundan sonra iyi hizmetlerde bulunacağız. Bu bir bayrak yarışı, Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl hocamızı buraya 3 buçuk yıl önce atadıysa görev süremiz doluyor. Bizi buraya hocamızı başka yere atıyor. Bizde hocamın kaldığı yerden inşallah diyanet hizmetlerini, din hizmetlerini en iyi şekilde yapacağız” diye konuştu.

“Konya'da görevime devam edeceğim”

Yeni atanan ilçe müftüsüne hayırlı görevler temennisinde bulunan Kuddusi Uysal, “2018 Temmuz ayında Muratpaşa İlçe Müftülüğü görevi devraldık. Bugün itibari ile hocamıza, gönül huzuru ile ilçe müftülüğünü devrediyorum. Bölgemizi bilen, bölgemizin evladı olan, daha önce de bu bölgede hizmet etmiş olan tecrübeli bir arkadaşımız. Ben de bundan sonra, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, vefa borcumun olduğunu düşündüğüm Konya'da görevime devam edeceğim. Muratpaşa, Antalya'nın en büyük ilçelerinden. Antalya'nın kalbi. 150 kadar Camii, 70 kadar Kuran Kursu ile gençlik çalışmalarıyla hizmette belli bir noktaya geldi. Bu hizmetin bundan sonraki evresinde hocamızın daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Aldığı görevin hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.