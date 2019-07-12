MÜSİAD Antalya Başkanı Göksu: "Her zaman milli iradeden yana olduk"

MÜSİAD Antalya Başkanı Boğaçhan Göksu, "MÜSİAD her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletimizin bu demokrasi mücadelesini, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk milletinin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Boğaçhan Göksu, 15 Temmuz'la ilgili basın açıklamasında bulundu. Üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan FETÖ mensuplarının, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletin hala kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Göksu, "15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiş ve FETÖ mensupları hain emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. Aziz milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. Halihazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur.

Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik" diye belirtti.

15 Temmuz'un ekonomideki yansımaları

Başta Gezi Olayları ve 17/25 Aralık Operasyonları olmak üzere, son yıllarda Türkiye ekonomisinin birçok kez dayanıklılık testinden geçtiğini hatırlatan Göksu, bu testlerin belki de en zorlusunun 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu kaydetti. Darbe girişiminin gerçekleştirildiği 2016 yılının üçüncü çeyreğine değin Türkiye ekonomisinin 27 çeyrektir kesintisiz pozitif büyüyen bir trend yakaladığını anlatan Göksu, "Darbe girişiminin etkisiyle bu dönemde ekonomimiz yüzde 0,8 oranında küçülmüş, böylece 2002-2015 yılları arasında ortalama olarak yüzde 5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2016 yılında yüzde 3,2 büyüyebilmişti. FETÖ mensupları ve onların yurtdışındaki destekçileri tarafından yürütülen Türkiye ekonomisi üzerine negatif algı kampanyasının da etkileri göz önüne alındığında, darbe girişiminin maliyetinin daha da arttığını görüyoruz. Sekteye uğrayan yeni yatırımlar, buna bağlı olarak artan işsizlik, turist sayısında gözlenen azalma gibi etkenleri de hesaba kattığımızda; darbe girişiminin Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar TL'ye mal olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda bütün problemlerin üstesinden gelmesinin altında yatan sebepler, Türkiye ekonomisinin güçlü ve dinamik yapısı ve ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbir ve teşvikler sayesinde başta 15 Temmuz olmak üzere, son yıllarda ülkemize yönlendirilen bütün saldırıların ekonomiye etkisi çok geçmeden bertaraf edilmiştir. Nitekim güçlü bir ekonomiyi kırılgan bir ekonomiden ayıran en önemli özellik, yaşanabilecek muhtemel bir şokun yalnızca ufak dokunuşlarla telafi edilebilme ihtimalinin var olmasıdır. Kırılgan ekonomilerde ise durum bunun tam tersidir, yani şoklar çok önemli ve kökten revizyonları beraberinde getirir. Bu bağlamda 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe teşebbüsünün ekonomik anlamda Türkiye'ye maliyetinin nasıl asgari düzeyde tutulabildiğini anlayabilmek için, Türkiye ekonomisinin son 15 yıllık gelişim sürecini ele almamız yeterli olacaktır. Bu süreçte ekonomi yönetimi tarafından izlenmiş olan makro ve mikro seviyedeki politikalar neticesinde elde edilen güçlü ekonomik yapı, darbe teşebbüsünün olası etkilerini hızlı bir şekilde elimine etmeyi başarabilmiştir" ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD'ın yeri her zaman devletinin ve milletinin yanıdır"

Dünyanın en yaygın ve etkin STK'sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletimizin bu demokrasi mücadelesini, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu ifade ederek bu mücadele içerisinde fiilen yer aldık. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz ve Güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.