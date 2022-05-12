Öğrencilere organ naklinin önemini anlattılar

Türkiye genelinden liselerin üniversite tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi'nin son misafiri Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi oldu. Kampüsü gezerek tıp, mühendislik ve diş hekimliği fakülteleri başta olmak üzere fakülte ve bölümler hakkında bilgi alan öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakline imza atan ekibin başındaki Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'la da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde bir araya geldi.

Organ bağışının önemini anlattı

Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin kapılarının bütün öğrencilere açık olduğunu belirterek öğrencilere liseden sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Anadolu Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ömer Özkan ise organ ve doku nakillerindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Organ bağışı farkındalığının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Akdeniz Üniversitesi organ nakillerinde Türkiye'nin ve Dünya'nın öncülerinden. Birçok branş var ama organ nakli çok önemli bir yer taşıyor. Organ nakli konusunda bağışlar daha fazla olsa ülkemizdeki organ nakilleri de artış gösterecek fakat organ naklinin en önemli konusu bağışçılar. Kalp, böbrek, karaciğer bunlar hep kadavradan olan bağışlar. Yüz ve uzuv nakillerinde de dünyadaki sıkıntı tedarikin az olması. Gelecekte organ nakli sıkıntısını çözmek için sizlere çok önemli görevler düşecek. Çünkü organ üretimi gibi bir kavram çıkıyor günümüzde ortaya. Belki on sene yirmi sene sonra bu organlar üretilerek ihtiyacı olan insanlara nakledilecek.” şeklinde konuştu. Soruları cevaplayan Prof. Dr. Ömer Özkan, hangi mesleği yaparsanız yapın her zaman en iyisini yapmaya çalışın önerisinde bulanarak konuşmasına son verdi.