‘Özgün Baskı' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı

Akademisyen Sevda Karaseyfioğlu Paçalı'nın ‘Özgün Baskı' sergisi, Muratpaşa Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı. 16 Şubat'ta sona erecek sergi, sanatseverleri bekliyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalında görev yapan Dr. Araştırma Görevlisi Sevda Karaseyfioğlu Paçalı'nın ‘Özgün Baskı' sergisi, Muratpaşa Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı. 2016-2019 yılları arasında 22 eserden oluşan ‘Özgün Baskı' sergisi, yurtiçi ve yurtdışı karma sergilerine ek 2'nci kişisel sergi olarak Antalya'da sergilendi.

Sergiye sanatseverleri davet eden Karaseyfioğlu, “Eserlerimi Antalyalı sanatseverler ile buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Belediyesi çalışanlarına da bana verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim.” dedi.

16 Şubat'ta sona erecek sergi, sanatseverleri bekliyor.