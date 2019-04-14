Parke yüklü tır devrildi, sürücü ağır yaralandı

Antalya‘da parke yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Döşemealtı ilçesine bağlı Antalya-Burdur Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan K. kontrolündeki 07 DBK 72 plakalı tır, organize sanayi bölgesinden parkeleri yükleyerek yola çıktı. Yaklaşık 3 kilometre sonra tır kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali İhsan K, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.