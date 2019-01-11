Polisin şüphesi 14 ayrı hırsızlık olayını çözdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu kişinin 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manavgat'ta meydana gelen hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde Yayla Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamada "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu ve arandığı tespit edilen K.K. gözaltına alındı.

Şüpheli K.K.'nın yapılan üst aramasında elde geçirilen 1 adet bıçak muhafaza altına alınırken, giydiği spor ayakkabılarına ait izlerin daha önceden evden hırsızlık olaylarında olay yerlerinden elde edilen ayakkabı izleri ile benzerlik gösterdiği tespit edildi. K.K. konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlediğini itiraf ederken, kaldığı evde yapılan aramada ele geçirilen 6 adet küpe, 4 adet kolye, 1 adet bileklik, 7 adet yüzük, 1 adet siyah el çantası ve hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 1 çift spor ayakkabıya el konuldu.

Toplam 14 ayrı evden hırsızlık olayı ile 2 ayrı konut dokunulmazlığının ihlali suçuna karıştığı tespit edilen K.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.