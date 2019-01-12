İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Servisin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci hayata tutunamadı

Antalya’da öğrenci servisinin çarptığı 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 15.00 sırasında Kepez İlçesi Kanal Mahallesi, Alaeddin Keykubat Ortaokulu yakınında meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Mehmet Can Uçar, dün okul çıkışı yakındaki evlerine doğru yürüyerek yola çıktı. Bir marketten alışveriş yapan Uçar'a, çıkışta A.T., idaresindeki 07 C 0772 plakalı okul servisi çarptı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Mehmet Can Uçar'ın cansız bedeni yapılan otopsi sonrası Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Gözyaşlarına boğulan baba Malik Uçar'ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi. Küçük çocuğun cenazesi Burdur'un Bucak ilçesi Hacısarılar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.