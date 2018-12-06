Sözen'den özel çocuklara sürpriz

Hüseyin Vural Özel Eğitim Okulu öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Engelliler Günü dolayısıyla Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Dr. Hüseyin Vural Eğitim Okulu'nda eğitim gören çocukları ziyaret etti. Öğrenciler, Başkan Sözen'i büyük bir sevinçle karşılayıp, hazırladıkları gösterileri büyük bir heyecanla sundu. Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Sözen, öğretmenler ve aileleri de dinledi.

“Engelsiz Manavgat için çalışıyoruz”

Engelsiz bir Manavgat için çalıştıklarını belirten Başkan Sözen, “Bu konuda birçok proje ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Bu projelerimizden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezini ise Ilıca Mahallemizde en yakın zamanda hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Engelsiz Manavgat'ı sevgi ile oluşturmak için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımızın yüzünü güldürebildiysek, onların kalbine dokunabildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Şerafettin Çetin ve Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Okulu Müdürü Ali Hakan Öz ise eğitim sürecine verdiği katkılardan ve her zaman yanlarında yer aldığı için Başkan Sözen'e teşekkür etti.