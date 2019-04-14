Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Pavelka'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
74. dakikada Tarkan Serbest'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında, Koita'nın kafasını kaleci güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada hakan Özmert'in pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Serdar Özkan'ın zayıf şutu yandan auta gitti.
86. dakikada Amilton'un ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
Stat: Antalya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Boffin, Cissokho, Diego, Chico, Celutska, Charles, Hakan Özmert, Amilton (Yekta dk. 88 ?), Fredy (Serdar Özkan dk.72), Sangare, Mevlüt Erdinç (Doğukan Sinik dk. 59)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Tarık Çamdal, Zeki Yıldırım, Drole, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veigneau (Perica dk. 79), Youssef, Josue Sa (Hajradinovic dk. 46), Popov, Pavelka, Trezeguet, Tarkan Serbest, Sadiku, Karim Hafez (Özgür Çek dk. 75), Koita
Yedekler: Eray Birniçan, Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan Yazgılı, Azad Toptik, Veysel Sarı
Teknik direktör: Mustafa Denizli
Gol: Mevlüt Erdinç (dk. 23) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Chico (dk. 43) (Antalyaspor)
Sarı kart: Amilton, Diego (Antalyaspor), Popov, Sadiku (Kasımpaşa)