Tanzim satışları sonrası sebze fiyatlarında düşüş

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Ankara ve İstanbul'da başlanan tanzim satışları sonrası, örtü altı sebzenin başkenti Antalya'nın hallerinde de fiyatların düştüğü gözlendi. Özellikle patlıcanda yüzde yüze yakın bir düşüş yaşanırken, domates ve soğan fiyatlarında yüzde 25 düşüş gerçekleşti.

Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için ilk olarak İstanbul ve Ankara'da başlayan tanzim satışları sonrası, örtü altı sebzeciliğin başkenti olarak bilinen Antalya'da sebze fiyatlarında düşüşlerin yaşandığı gözlendi.

Antalya Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde tanzim satışları öncesinde 4,5 liradan satılan domates, 3,5 liraya düşerken, salatalık 5 TL'den 4'e, soğan 4,2 TL'den 3.5 TL'ye düştü. En büyük düşüş ise patlıcanda yaşandı. Hafta sonu 10 lira bandında seyreden patlıcanın, bugün sabah itibariyle 5.5 TL'den satışı gerçekleşti. Mevsim şartlarına göre üretimdeki azalma yaşanan biberde fiyat değişikliği yaşanmazken, patateste ise yine üretim azlığı nedeniyle 20 kuruşluk bir artış gerçekleşti.

Fiyatın üründeki kalitesine göre değiştiğini belirten hal esnafından Semih Güreşçi, “Soğan geçen haftalara nazaran en az 70 kuruş gibi düşme var. Patateste tam tersine 20-30 kuruşluk bir artma var” dedi.