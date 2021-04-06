Turfanda kavunun tanesi 30 TL

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da Ocak ayında ekilen kavunlar hasat edilmeye başlandı. Bir tanesi yaklaşık 2 kilogram gelen ve kilosu 15 TL olan kavun Kumluca Toptancı Halinde 30 TL'ye satılıyor.

Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi'nde kavun üreticisi İbrahim Çobaner (50) yaklaşık 20 yıldan bu yana kavun ürettiklerini belirterek, "Biber çeşitleri, salatalık ve domates gibi ürünler yetiştiriyoruz. Kavunları Ocağın 5 veya 6'sında dikip yaklaşık 80 gün sonra yani Mart 30 veya Nisan'ın ilk haftası hasat etmeye başlıyoruz” dedi.

İbrahim Uzuner, erken ektikleri ve turfanda olduğu için daha çok kazandıklarını ifade ederek, "Bu tarihlerde fiyatlar yüksek oluyor. Fiyatların bizi kurtaracak şekilde olduğu için erken ekiyoruz” dedi.

Mayıs'ta üretimin fazla olduğunu söyleyen Uzuner, "Ürün bol olduğu için fiyatlar biraz düşük olur. Yani erken ekmekte avantaj var” diye konuştu.

Kavun fidelerini toprakla buluşturduktan 20 gün sonra işçiliğin başladığını belirten Uzuner, "Ağaçtaki gereksiz ve fazla filizleri alırız. İplerle kavun fidanlarını asarız. Dolamasını yaparız. Çiçek tutturma, tekleme gibi işlerini yaparız. Ama meyveler Nisan ayına göre daha iyi olduğu için yaz aylarında toplaması basit olur. Fazla işçiye gerek kalmadan daha basit olur. Erken ekmenin avantajı, erken hasat ettiğin zaman turfanda oluyor. Haliyle fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. Mayıs ayına göre. Pazarlama da sıkıntı yok biz toptancı haline götürüyoruz. Komisyoncu aracılığı ile tüccara satıyoruz. Fiyatı bu günlerde ürünün kalitesine göre 13 ile 15 TL arasında satılıyor" şeklinde konuştu