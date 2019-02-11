TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Perçin'e kız isteyip yüzük taktı

TÜRSAB tarafından düzenlenen ve İzmir turizmini hareketlendirmek için Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde faaliyet gösteren 300 seyahat acentesinin buluştuğu programa katılan Başkan Firuz Bağlıkaya, aynı programa katılan TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin'in İzmir'de gerçekleşen kız isteme ve yüzük takma törenine katıldı.

Başkan Bağlıkaya, “Biz TÜRSAB olarak bir aileyiz. Rıza kardeşimiz ile Gözde Bayram kardeşimize mutluluklar diliyorum. Kendilerini kutluyorum. Allah tamamına erdirsin. Bu özel günde burada olmak ve onların bu mutluluğunu paylaşmak bizleri daha da mutlu etti” dedi. Başkan Bağlıkaya, çiftin yüzüklerini takarak mutluluklar diledi.

Rıza Perçin ve Gözde Bayram çifti bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya teşekkür etti.

Geçtiğimiz Yılbaşında Kıbrıs'a geçen çift Merit Royal Premium Hotel'de Ziynet Sali'nin sahne aldığı geceye katılmış ve Başkan Rıza perçin nişanlısı Gözde Bayram'a sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu.