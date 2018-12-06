Üniversite Öğrencilerine AIDS semineri

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde üniversite öğrencilerine yönelik ,‘AIDS' hastalığı ve ‘HIV' virüsü konusunda seminer verildi.

Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Sorumlusu Dr. Erdem Eroğlu tarafından,“1 Aralık Dünya AIDS Günü” kapsamında, ‘AIDS' hastalığı ve ‘HIV' virüsü konusunda üniversite öğrencilerinde farkındalık arttırmak amacıyla seminer düzenlendi. Seminere Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Çocuk Gelişim Bölümü Öğrencileri ve Öğretim Elemanları katıldı. Dr. Erdem Eroğlu, AIDS'in tüm dünya insanları için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Eroğlu, AIDS'in dünya ve ülkemizdeki durumu konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Hastalığın bulaşma şekli, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemlerini de açıklayan Eroğlu, öğrencilerin HIV ve AIDS konusunda sorularının yanıtlanmasıyla ve öğrencilere broşür dağıtılmasıyla seminer son buldu.