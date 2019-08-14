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Uysal'dan, sünnet olan çocuklarına forma hediyesi

Eylül ayında gerçekleştirilecek sünnet şöleni öncesinde sünnet operasyonları süren çocukları ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocuklara forma ve değişik hediyeler verdi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nce 6 Eylül'de düzenlenecek sünnet şöleni öncesinde özel bir hastanede sünnet operasyonları devam eden çocukları ziyaret etti. Hastane ekibinin eşlik ettiği Uysal, sünnet çocuklarına aralarında forma da bulunduğu değişik hediyeler verirken, ailelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti.


Arda ve Berat Uluğ kardeşleri ziyaret eden Başkan Uysal, “256 çocuğumuz sünnet oldu. 6 Eylül'de düzenleyeceğimiz şölenle, ailelerimiz ve çocuklarımız mutluluklarını paylaşacak” dedi.

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