Uyuşturucu ticareti yapan Türkmen yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sırt çantasında 2 kilo esrar ele geçirilen Türkmenistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, ilçeye otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, doğu illerinden gelen yolcu otobüsünü Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu Menderes Bulvarı kavşağında durdurdu. Otobüsten indirilen Türkmenistan uyruklu Alımjan R'nin sırt çantasında yapılan aramada iki parça halinde 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Alımjan R, polis merkezine götürüldü.