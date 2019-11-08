Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Şoförün fark etmesi sonucu tüm yolcular zarar görmeden tahliye edildi.

Antalya'dan kalkış yapan yolcu otobüsü, Diyarbakır'a gitmek üzere seyir halindeyken Alanya - Gazipaşa arasında İmamlı Kavşağında alev aldı. Otobüs şoförünün durumu erken fark etmesi büyük bir faciayı önledi. Şoför tarafından tahliye edilen araç kısa süre alev topuna döndü. İhbar üzerine Alanya ve Gazipaşa'daki itfaiye istasyonlarından giden ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin jandarma tahkikat başlatırken, yolcuların mağdur olmaması için gece diğer otobüslerle Diyarbakır'a gönderilecekleri öğrenildi.