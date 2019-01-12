2023 Eğitim vizyonu çalıştayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlayan 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında Ardahan'da Çalıştay düzenlendi. Merkez ilçe ve ilçelerde düzenlenen Çalıştayların sonuncusu ise kent merkezinde yapıldı. Okullarda konuşulup, tartışılan ana tema ve hedefler, burada ki Çalıştayda son şeklini alacak ve bir rapor hazırlanarak Bakanlığa iletilecek.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ile tüm eğitim camiası katıldı. Burada konuşan Vali Masatlı, eğitimi önemsediklerini belirterek, bu çalıştayın büyük ehemmiyet taşıdığını söyledi.

İnsan hayatının eğitimle başladığını, eğitimle devam edip, eğitimle noktalandığına işaret eden Vali Masatlı şöyle devam etti: ''Eğitim artık sıfır yaşa kadar indi. Artık, her şeyin eğitimle başladığı bir dönem yaşıyoruz. Televizyonlarda görüyoruz bazen, 60 yaşında üniversite bitiren insanlar var artık. Bilgi çağındayız ve çağımız, eğitimde farklı bir uygulamayı, farklı bir ilkeyi, farklı bir konsepti ortaya koyuyor. Örneğin, eskiden yurt dışına gitmek hayaldi. Şimdi çok sayıda projeyle yurt dışında eğitim imkanları bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, önce 2023 hedefleri ortaya konuldu. Tabi bu hedefler içerisinde en önemli konu eğitimdir. Bugün sizlerin yetiştirdiği, eğitip, donattığı çocuklarımız, bizlerin yerine geçecek. Öğretmen olacak, Doktor olacak, Kaymakam olacak, Vali olacak. Dolayısıyla bizim geleceğimizi şekillendirme anlamında böyle bir Çalıştayın çok ciddi bir ehemmiyeti vardır. Bakanlığımız kendi ölçeğinde bir çalışma zaten yapmış. Bu çalışmanın katkı sunucuları ve paydaşları var. Öğrencilerimizden velilerimize, okul yöneticilerimize ve il yöneticilerimize kadar her kademede görev alan arkadaşımızın, vatandaşımızın görüşüne eğitimle ilgili başvuruyoruz. Çalıştayda, 18 ana tema ve 43 alt hedef belirlenmiştir. Bunlarla ilgili görüşlerinizi, yaşadıklarını, tecrübelerinizi aktarınız. Biz, güçlü, büyük bir ülkeyiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ülkemizi, devletimizi, milletimizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine, birlikte taşıyacağız. Biz burada Ardahan'ımız da ve bölgemizde, ülkemizin gelişen eğitimine katkı sağlamak adına, 2023'e hazırlamaya yönelik fikirlerimizi, düşüncelerimizi söyleyeceğiz ve belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için hep beraber canı gönülden çaba sarf edeceğiz. Öğrencimizden, velimizden, okul aile birliği yöneticilerimize, öğretmenlerimize, okul ve il yöneticilerimize kadar bu Çalıştaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. 2023 Eğitim Çalıştayının başta Ardahanımız olmak, üzere, bölgemize, ülkemize, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.'' dedi.