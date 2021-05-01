Başkan Demir'in 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Bayramı" mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verdi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü; barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Ülkemizde ve hatta tüm dünyada yaşayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin Alın teri döken İşçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir. İşveren olarak bizler her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduk ve ol mayada devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı olan 1 Mayıs'ın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanmasını diliyor, çalışanlarımızın 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Bayramı" İşçi Bayramını kutluyorum.”