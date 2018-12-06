Buz festivalinin tarihi belli oldu

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde buz tutan göl üzerinde gerçekleşen Kristan Göl Festivalinin tarihi belli oldu. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu 6' ncısı gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivalinin tarihini 9 Şubat olarak açıkladı.

Başkan Azizoğlu, "İlçemizin önemli doğal güzelliklerinden olan Çıldır Gölümüzün üzerinde 6 ncısını gerçekleştireceğimiz Kristal Göl ve Buz festivalimizin tarihini 9 Şubat olarak belirledik. Ülkemizin ve dünyanın bir çok yerinden festivali anı anına yaşamak isteyen bir çok misafiri ağırlayacağız. Dünya üzerinde bu denli buz tutan bir gölün olmayı olmayı gölümüze olan merakı arttırıyor. Büyük katılımların gerçekleştiği ve şölen havasında geçen festivalimizi tüm dünya davetlidir" dedi